Jovem de 22 anos morre após capotar moto, ficar caída na pista e ser atropelada por van na PR-444, em Mandaguari

Um jovem de 22 anos morreu depois de capotar a motocicleta que conduzia, ficar caída na pista e ser atropelada na PR-444, em Mandaguari (Região Metropolitana de Maringá), na madrugada desta terça-feira (9).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a mulher pilotava uma Honda CBX 250 Twister com placas de Cianorte no sentido de Mandaguari e Maringá quando, ao atingir o KM 36, perdeu o controle e capotou a motocicleta.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A jovem ficou ferida e caída na pista e, até o momento, os policiais não identificaram as causas do capotamento. A mulher, segundo informações, estava indo para o trabalho.





Na sequência, um homem de 59 anos, que dirigia uma van do modelo Peugeout Boxer com placas de Rolândia, atropelou a condutora da motocicleta.





O condutor do veículo não se feriu e obteve resultado negativo ao fazer o teste etilométrico.





Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas a motociclista já estava morta. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Apucarana.