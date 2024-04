Dois caminhoneiros ficam feridos após colisão frontal de veículos na PR-323, em Sertanópolis

Dois motoristas de caminhão ficaram feridos após os veículos colidirem frontalmente na PR-323, em Sertanópolis (Região Metropolitana de Londrina), na madrugada desta terça-feira (9).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão trator Volkswagen 19.360 com placas de Itupeva/SP seguia pela via no sentido de Sertanópolis ao trevo da Warta quando, ao passar pelo KM 39, colidiu frontalmente com um caminhão Volkswagen 24.250 com placas de Andradas/MG, que trafegava no sentido contrário.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Após a colisão, o segundo veículo tombou na margem direita da pista.





O condutor do primeiro caminhão, de 36 anos, ficou ferido. O motorista do segundo veículo, de 45 anos, também teve ferimentos e ambos foram socorridos no local e encaminhados para o Hospital São Lucas, em Sertanópolis, para receber atendimento médico.