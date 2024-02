Mulher pede corrida por aplicativo e é estuprada pelo motorista em Londrina

Uma mulher foi vítima de estupro praticado por um motorista de aplicativo na madrugada deste sábado (10), em Londrina. Segundo informações da PM (Polícia Militar) com base no BO (boletim de ocorrência), ela solicitou uma corrida em frente a um bar na rua Quintino Bocaiuva. Durante o trajeto, o motorista acabou abusando dela.



O suspeito foi identificado pelo registro no aplicativo, mas, não foi preso em flagrante no dia porque não foi localizado. O caso chegou a ser comentado por influenciadores digitais em redes como o Instagram durante o sábado, inclusive, exibindo o perfil do motorista.





Amigos da vítima também publicaram, no Instagram, atualizações sobre o crime. De acordo com a nota, a mulher, que não vai ter o nome revelado recebeu o atendimento das autoridaes e órgãos acionados minutos após o ocorrido, incluindo a plataforma de serviços, e pedem que não sejam divulgadas informações falsas sobre o caso.



Confira nas reproduções a seguir.