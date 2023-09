Londrina: avenida Dez de Dezembro completa 46 anos de inauguração na segunda

Uma das mais importantes vias de Londrina, a Avenida Dez de Dezembro, completa 46 anos na segunda-feira (11). Inaugurada em 11 de setembro de 1977, com cerca de 8 km de extensão, a também chamada Via Expressa foi construída com o propósito de ligar duas importantes rodovias, a PR-445 e a BR-369.

A obra já estava prevista no Plano Diretor do Município elaborado em 1968, em substituição à ligação que era feita, até então, através da Avenida Duque de Caxias. O arquiteto e urbanista João Baptista Bortolotti, à época diretor do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Londrina, foi o responsável por desenvolver o projeto preliminar da via.

Bortolotti, hoje com 87 anos, conta que as equipes de planejamento urbano do Município decidiram construir a Dez de Dezembro porque constataram que a Duque de Caxias não poderia mais suportar o tráfego crescente, especialmente por parte de veículos pesados.







“Eu estive envolvido na elaboração da proposta que fez parte do Plano Diretor de 1968, então participei do projeto desde o início. Nos anos 70, o extinto Banco Nacional de Habitação (BNH) tinha um programa que financiava grandes obras nas cidades de médio porte, com o objetivo de incentivar a população do campo a permanecer nelas, porque o êxodo rural para as capitais estava muito intenso. Esse programa incluía a construção de vias expressas, e por isso resolvemos apresentar a essa iniciativa a proposta da implantação da Dez de Dezembro em Londrina”, explicou.

O primeiro estudo de viabilização para a construção da Avenida Dez de Dezembro foi elaborado em 1973 pela equipe técnica do Departamento de Planejamento da Secretaria de Planejamento. Após a aprovação do projeto pelo BNH, o Banco liberou os recursos ao Município. Uma empresa foi contratada para a elaboração do projeto executivo, e a Prefeitura realizou então as licitações para a contratação das companhias que executariam a obra, que foi dividida em vários lotes.

“Na época, procuramos dar prioridade às empresas londrinenses para a execução da obra, pois isso era permitido pela legislação relativa às licitações. Então, uma construtora grande ficou responsável pela execução dos três viadutos nas interseções com a Rua Bolívia e com as avenidas Santos Dumont e JK, e empresas menores fizeram a pavimentação. A região onde a Dez de Dezembro foi implantada era propícia para receber a via, porque era um vazio urbano, um fundo de vale onde não havia área de proteção ambiental”, frisou Bortolotti.





As obras foram conduzidas de 1975 a 1977, e uma das intervenções mais marcantes do projeto foi a canalização do Córrego das Pombas. De acordo com o então diretor de Planejamento, isso foi feito para evitar a erosão da pista. “Nós utilizamos o próprio solo que foi retirado durante a execução da obra para canalizar o córrego, e optamos por deixá-lo descoberto porque havia espaço suficiente para isso, mesmo com a construção das duas pistas. Tomamos essa decisão porque dessa forma você facilita o escoamento da água da chuva, enquanto que quando você deixa o córrego embaixo da pista, isso aumenta o custo da obra e causa inundações na cidade”, salientou.

A nova avenida foi inaugurada em 11 de setembro de 1977, com uma grande festa cívica. Bortolotti conta que, tendo atuado profissionalmente por décadas, considera a construção da Avenida Dez de Dezembro como um exemplo de planejamento urbano.







“O planejamento urbano não pode ser feito pensando no curto prazo. As obras têm que ser pensadas para os próximos 10, 20, 30, 50, 100 anos, porque nós somos passageiros e as cidades são eternas. Quando vejo a importância que a Avenida Dez de Dezembro tem ainda hoje em Londrina, me emociona saber que essa obra nasceu na minha prancheta, e que tive uma participação nessa decisão técnica e política”, conclui o arquiteto e urbanista.





O presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Gilmar Domingues, destacou que atualmente cerca de 2 mil veículos por hora percorrem a Avenida Dez de Dezembro, em cada um de seus sentidos, no horário de pico. Com topografia plana, é caracterizada como Via Estrutural na Lei de Sistema Viário do Município de Londrina. Tem elevada capacidade de escoamento de tráfego, contando com trechos compostos por três faixas de rolamento por sentido e diversos cruzamentos em desnível (viadutos).





“É uma via que está ligada ao desenvolvimento e à história de Londrina, e onde inclusive foram feitas obras significativas nos anos e décadas seguintes à sua inauguração. Entre elas, estão as construções do Terminal Rodoviário de Londrina, do Boulevard Shopping e do viaduto que fica no cruzamento da Dez de Dezembro com a Leste-Oeste. Ou seja, é uma avenida que contribuiu para o crescimento do município”, salientou. (Por Ulisses Sawczuk do n.com)