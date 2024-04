Quinta-feira terá tempo fechado e falta de chuvas em Londrina e na região

Nesta quinta-feira (25), o tempo deve permanecer parcialmente nublado em Londrina e nos Municipios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná).





Apesar da presença de nuvens, a chuva não deve aparecer, deixando o tempo abafado e quente. Já nos próximos dias, o Sol volta a aparecer e as temperaturas devem disparar no fim de semana, podendo chegar a 32°C no domingo (28).

A temperatura minima registrada nesta quinta-feira foi de 20°C e a máxima chega aos 29°C durante a tarde.