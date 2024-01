Londrina encerra 2023 com quase sete mil vagas de empregos formais a mais

Londrina fechou 2023 com saldo de 6.804 novas vagas de empregos formais, o segundo melhor desempenho do estado. Os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho, mostram que durante o ano passado, 100.654 pessoas foram admitidas e 93.850 foram desligadas pelas empresas do município. As 6,8 mil vagas representam um avanço de 4,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.





O recorte do mês de dezembro, no entanto, foi negativo. O único do ano. Foram 6.422 contratações e 8.132 demissões, com um resultado negativo de 1.710 vagas. Os especialistas ponderam, no entanto, que o último mês do ano, tradicionalmente, apresenta resultados fora da curva por incluírem o fim dos contratos temporários de fim de ano.

Já o Paraná teve o quarto melhor desempenho do país no número de novas vagas criadas em 2023. O Estado admitiu 1.764.891 trabalhadores e demitiu 1.678.250, o que resultou em um saldo de 86.641 postos de trabalho. O número só fica atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O Paraná também respondeu por 6% de todos os postos de trabalho abertos em 2023 no Brasil, que fechou o ano com um saldo de 1.483.598 novas vagas.





Todos os setores da economia tiveram resultados positivos na geração de empregos do ano passado, com destaque para o de serviços, que respondeu por 59% de todas as vagas criadas no ano, com 51.824 novos postos. O comércio vem na sequência, com saldo de 16.684 vagas, seguido pela construção (8.568), indústria (7.162) e agropecuária (3.363).





Curitiba liderou as contratações em 2023, com 12.792 novos postos formais no ano. No top 10 das cidades paranaenses, também aparecem Londrina (6.728), São José dos Pinhais (5.886), Maringá (5.272), Ponta Grossa (3.838), Foz do Iguaçu (2.824), Pinhais (2.779), Assis Chateaubriand (2.469), Colombo (2.419) e Toledo (2.257). Ao todo 306 cidades tiveram saldo positivo, o que representa 76,6% do Estado.





