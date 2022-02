Londrina representará o Brasil no mundial de profissões na China

Thiago Rocha de Araújo, de 19 anos, vai representar o país na WorldSkills International, a maior competição profissional de nível técnico do mundo, que tem data para acorrer no mês de outubro em Shanghai, na China. O torneio WorldSkills International é realizado a cada dois anos, desde 1950, e entre os seus objetivos estão o de promover o intercâmbio entre os jovens profissionais de várias regiões do mundo além da troca de conhecimentos em inovações tecnológicas.



O resultado saiu na manhã desta sexta (04), após três dias de provas, em que Thiago disputava a vaga para o mundial com outros competidores dos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia na modalidade #53 – Computação em Nuvem. O londrinense recebeu a notícia com extrema alegria, já que foram anos de preparo até a chegada dessa semana de provas.

“É muito gratificante. Eu estou há três anos estudando especificamente para esse momento e é uma alegria sem igual, porque a gente vê o trabalho de três anos e percebe que tudo valeu a pena, todas as horas de estudo, todas as noites acordado, todo o trabalho duro, no fim tudo vale a pena”, conta.





