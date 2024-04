“A morena da música é daqui de Londrina”, revela Luan Santana na ExpoLondrina

Com a arena de shows e os camarotes lotados para assistir à apresentação de Luan Santana na noite de domingo (7) na ExpoLondrina, o cantor e compositor surpreendeu os fãs de maneira dupla: primeiro, surgindo no meio do público na abertura da apresentação.





Em seguida, revelando que a personagem da música “Morena” é de Londrina. “Tem uma coisa que eu nunca contei para vocês: a morena da música é de Londrina”, disparou e foi ovacionado pela plateia.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O refrão diz: “Se eu não conseguir dormir/Não é cafeína/É culpa da morena e Do beijo da morena/Se na balada eu zerar/Não faltou esquema/É culpa da morena/Do beijo da morena.”





Em 2023, Luan Santana trouxe à ExpoLondrina o show Luan City 1.0. Em 2024, o cantor e compositor apresentou o projeto Luan City 2.0, com músicas inéditas e muitos sucessos. Muitos fãs questionam se, em 2025, ele trará a versão 3.0.

Publicidade





“É uma boa ideia, viu? (risos)”. Mas não, a gente vai surpreender a galera. Já estamos pensando num projeto, afinal, depois do Luan City 2.0, a responsabilidade aumenta porque foi um super projeto, com muitas músicas que se destacaram, mas, estão vindo novidades por aí”, revela.