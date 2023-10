Academia de Letras de Londrina recebe novos integrantes nesta sexta

Nesta sexta-feira (20), será realizada na (Acil) Associação Comercial e Industrial de Londrina, a posse dos novos acadêmicos da (Alcal) Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina. A cerimônia, restrita aos convidados, será no auditório da associação, localizada no Palácio do Comércio e representa um momento de fortalecimento dos valores da academia bem como de integração de novos membros.





Com 40 cadeiras, a Alcal é uma entidade sem fins lucrativos e instituição de utilidade pública existente há 45 anos na comunidade de Londrina e região. Sua atuação é a de um centro difusor de cultura, novos conhecimentos, práticas artísticas, debates em filosofia, educação, ciências, direito, literatura, medicina, psicologia, artes plásticas, jornalismo, história, música, fotografia e outras áreas abrangência de campos e linhas de pensamento.

Podem assumir uma cadeira pessoas com produções literárias, científicas, artísticas, culturais e técnicas. Nesta oportunidade, tomam posse 12 novos acadêmicos: Vanessa Vilela Berbel, Celso Leopoldo Pagnan, Flavio Pierobon, Roberta Puccetti, Ronan Wielewski Botelho, Wison Francisco Moreira, Francisco Carneiro Filho, Clécius Alexandre Duran, Henrique Gambaro Vieira, Thiago Ridolfi Ferreira, Roberto Wagner Marquesi e Maria Angélica de Oliveira Constantino.





O advogado Thiago Ridolfi Ferreira, 35 anos é um dos novos acadêmicos e está muito contente por esse momento, pois desde que tem conhecimento da existência da Alcal, nutre o desejo de fazer parte dela. Mestrando em Direito pela Universidade Estadual de Londrina revela que seu maior intuito na academia é buscar um espaço de conversa, divulgação e fomento às artes, letras e ciências. "Penso que a academia pode desempenhar um importante papel nessa tentativa de retomada do conhecimento mais perene".

O novo imortal será o orador da turma na noite de posse e considera que a diversidade de conhecimento que o ambiente possui e divulga merece destaque. Seu ingresso representa a consolidação de um projeto de vida, dedicado às artes e às letras. "Embora eu me considere jovem, desde muito cedo sempre fui um amante dessas áreas. Em especial, acredito que eu possa ser um representante da música londrinense na instituição, abrindo portas para projetos musicais vindouros, bem como para outros músicos da cidade e região", diz.





Músico por formação, pensa ser muito valoroso ter uma instituição que se dedique a construir uma ponte entre essas áreas do conhecimento e a comunidade. "Ainda precisamos trilhar um caminho longo para atingirmos mais as pessoas, mas acredito que temos várias possibilidades de fazê-lo por meio da academia", diz.





Sobre o encontro dos mais maduros e dos novos, comemora: "uma das grandes dádivas da academia, pois o diálogo entre as gerações é uma excelente maneira de se promover o enriquecimento cultural e pessoal, sendo este um dos objetivos da instituição", afirma. " Entendo que promover o interesse dos jovens pelas letras, artes e ciências é um dever de nossa instituição, que trará imensos benefícios à sociedade vindoura que almejamos".





