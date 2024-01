Conselho da Mulher Empreendedora promove reunião gratuita no Espaço Villa Rica

O CME (Conselho da Mulher Empreendedora), da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), promove, no dia 7 de fevereiro, a reunião "Check-In Para o Sucesso". O evento vai acontecer a partir das 18h30, no Espaço Villa Rica, no Centro de Londrina.





No primeiro encontro do ano, o grupo irá discutir sobre graça e raça, com a presença do padre Ademar Lorrenzzetti. Além disso, a reunião vai contar com a presença de Nanda Cunha, que irá falar sobre o feminino.

Um dos objetivos dos eventos promovidos pelo CME é proporcionar o contato entre mulheres empreendedoras de Londrina. A inscrição para o encontro é gratuita e pode ser feita por meio da plataforma on-line Sympla.





SERVIÇO

Evento: Check-In Para o Sucesso

Data: 07/02/2024

Horário: a partir das 18h30

Local: Espaço Villa Rica - Rua Piauí, 211, Centro - Londrina/PR

Valor: gratuito

Inscrições: plataforma Sympla