26º Festival Kinoarte de Cinema recebe inscrições para competitivas de curtas

O 26º Festival Kinoarte de Cinema recebe inscrições até o dia 26 de maio, para as suas tradicionais competitivas de curtas-metragens, nas categorias Ibero-americana, Nacional, Paranaense e Londrinense.





Os interessados em participar devem fazer suas inscrições pelos sites Moviebeta ou Festhome. Já na página do festival estão disponíveis o regulamento da competitiva e as fichas a serem impressas para quem prefere enviar sua inscrição pelo correio.





Entre outros requisitos, os filmes participantes devem ter até 24 minutos e 59 segundos de duração, podendo ser de ficção ou não ficção. As temáticas são livres, assim como as linguagens artísticas e estéticas utilizadas.

Realizado pela Kinoarte, o evento está programado para ocorrer em novembro, em datas ainda a serem divulgadas, com atividades no Espaço Villa Rica e potencialmente outros locais.





Os filmes escolhidos pelo júri popular de cada categoria receberão troféus, enquanto as obras selecionadas pelo júri oficial serão contempladas com R$ 5 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente, para as competitivas Nacional, Paranaense e Londrinense.





Além das competitivas de curtas, o 26º Festival Kinoarte também incluirá a exibição de longas e a realização de oficinas. Serão realizadas, ainda, sessões especiais como as do projeto Kinocidadão e outras atividades voltadas a democratizar o cinema para estudantes da rede pública e pessoas atendidas por entidades sociais.





“Pretendemos fazer uma edição maior e ampliada. Estamos pensando inclusive em promover atividades especiais, fora dos espaços de exibição, que ajudem a atrair a atenção das pessoas e a chamá-las para ir ao cinema”, informa o curador do festival, Artur Ianckievicz.