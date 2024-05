Prefeitura entrega obras de reforma do Centro de Educação Infantil Pastor Samuel de Souza

O CEI (Centro de Educação Infantil) filantrópico Pastor Samuel de Souza, conveniado ao Município, realizou diversas melhorias, como a troca total do telhado, as quais proporcionarão mais conforto e segurança aos 77 alunos que estudam no local.





A Prefeitura investiu, ao todo, R$ 150 mil na execução das obras, que incluíram serviços de reparos e pintura do muro, troca do telhado com telhas metálicas termoacústicas, inserção de rufos e revestimento do parque.

Além do recurso para a revitalização, todos os meses a Prefeitura repassa à instituição mantenedora do CEI, o Instituto Inabrasil, R$ 64.228,89 (R$ 832.770,25 por ano), para ajudar a manter o centro.





A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, frisou que o CEI passou por uma obra importante, que resultou em mais segurança para os alunos e profissionais que trabalham no centro.

“Além da segurança, a obra traz outros ganhos para as crianças, ao disporem de um ambiente mais acolhedor e que favorece o aprendizado em todos os espaços, inclusive no parque. Por meio desta reforma, nós modernizamos e levamos mais oportunidades para as crianças aprenderem e se desenvolverem com segurança”, afirmou.