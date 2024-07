Alunos de escolas estaduais desembarcam em Londrina após intercâmbio na Nova Zelândia

Após seis meses de espera, nesta quarta - feira (10) pais e responsáveis, familiares e demais amigos se reuniram no Aeroporto Governador José Richa, em Londrina, a fim de recepcionar 20 alunos da rede pública de ensino do Paraná que retornaram da Nova Zelândia.





Os 20 intercambistas são localizados de diversas regiões, sendo elas: Londrina, Cianorte, Cornélio Procópio, Ivaiporã, Jacarezinho Paranavaí e Telêmaco Borba. Os estudantes embarcaram no dia 1 de fevereiro, a fim de estudarem durante um semestre fora do país através do programa Ganhando o Mundo da Seed (Secretária Estadual de Educação).

A iniciativa surgiu com o propósito de consolidar uma rede de jovens líderes, entre alunos de entre 15 e 16 anos, potencializar o desenvolvimento da autonomia e proporcionar o aperfeiçoamento do idioma da língua inglesa. O processo de seleção para participar do programa considera o bom desempenho dos estudantes.





O programa é todo custeado pelo Governo do estado através da Seed envolvendo despesas com o deslocamento para a confecção e retirada de passaporte, entrevista para emissão dos vistos, passagens aéreas e alimentação em trecho.

Durante o período em que estiveram no país, os alunos receberam uma ajuda de custo mensal, no valor de R$800,00, destinada a cobrir despesas pessoais, com transporte escolar, uniforme, viagens escolares e outras.





Ao todo, sete alunos da rede estadual de Londrina embarcaram na aventura a fim de aumentar seus conhecimentos culturais bem como aprender. Segundo a chefe do Núcleo Regional de Educação de Londrina, Jéssica Elizabeth Gonçalves Pieri, a experiência foi uma oportunidade única para os estudantes aprenderem uma língua nova, fazerem amizades e se envolver em atividades.





“Foi um planejamento muito bem pensado e que dá um direito que talvez os nossos estudantes de escola pública não teriam, e hoje eles vêm com uma bagagem que eles vão levar para a vida”, contou.





