Ao longo de 2023, setor cultural deu muitos presentes a Londrina e aos londrinenses

Diante da qualidade dos espetáculos apresentados em Londrina, o prestígio do público é um aceno positivo e tanto. Em 2023, as casas cheias, as filas de chamar a atenção, ingressos esgotados e um coro de bis revelam também a satisfação pela arte presente.





O canto, a dança, a dramaturgia ganham sentido com a voz, o movimento e interpretação dos artistas, capazes de transformar o silêncio, a inércia e tantas histórias guardadas. A céu aberto, em teatros ou palcos improvisados, a expressão cultural rompe com o cotidiano de forma a deixá-lo mais completo.

Publicidade

Publicidade





Fora de cena, há muita resistência de artistas de todas as áreas. A busca por espaços, por incentivo, parceiras e verba para concretizar ideias e projetos é uma constante em todo o País. A todos que persistem, o público satisfatoriamente agradece. O teatro, a dança de rua, as oficinas de escrita e leitura são essenciais e transformam as pessoas.





APLAUSOS DE PÉ A DR. GABRIEL

Publicidade





Entre os programas culturais que se destacaram neste ano, a curta temporada de "Dr. Gabriel - Uma Alma Partida", peça teatral escrita pelo médico cardiologista e autor de outras obras Marco Antônio Fabiani, deixou um gosto de quero-mais a quem a assistiu.





Quem não pode ir segue na expectativa. Foram três noites de apresentação no teatro da AML Cultural com todas as 126 poltronas ocupadas.

Publicidade





"Nem nós pensávamos que um personagem histórico da cidade despertaria tanto interesse. Então, quando vimos a procura, ficamos, claro, felizes e surpresos! Vamos reapresentar em 2024 sim. Estamos vendo e nos organizando para isso. Seria lá pelo mês de março e temos ideias de apresentação fora de Londrina", antecipa Fabiani.





Um conflito de decisões é o enredo da peça teatral com direção de Silvio Ribeiro. Baseada em fatos reais, a história de amor pé-vermelho se passa na Londrina da década de 1940, protagonizada pelo ator Herbert Blase que interpreta o médico pioneiro Gabriel Carneiro Martins, que se vê diante de um dilema: escolher entre o destino de sua amada ou seu dever profissional perante à coletividade.

Publicidade





ÁS DE PAUS CONQUISTA 'GRALHA AZUL'







A 40ª edição do Troféu Gralha Azul realizada neste mês no Teatro Guaíra marcou a retomada da premiação após um intervalo de três anos devido à pandemia e festejou o teatro paranaense com destaque para Londrina.



Publicidade





Os vencedores das principais categorias foram a peça "Fagulha", na categoria Espetáculo e "Encontro de Gigantes", em Espetáculo para Criança, ambos do grupo Ás de Paus, de Londrina.





"Encontro de Gigantes" e "Fagulha" foram as peças mais premiadas com os prêmios de direção (Encontro), Atriz para Camila Feoli (Encontro), Sonoplastia (Fagulha), Figurino (Fagulha), Dramaturgia (Encontro e Fagulha).







Fagulha conta a história de dois viajantes que encontram um pássaro que os leva até o “vão do mundo”, local em que irão testemunhar a anunciação de uma tempestade devastadora. Ali, os três irão começar a dividir a terra, anseios, medos e questionamentos para conseguir sustentar o céu e tecer o amanhã. Assim, eles são convocados a deixar pelo caminho que passam tudo aquilo que precisa morrer.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: