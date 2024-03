Fundação de Esportes de Londrina promete espaço exclusivo para proprietários de cadeiras no Estádio do Café

A vitória do Londrina sobre o Athletico foi uma grande festa para o torcedor alviceleste, mas também causou muitos problemas para quem foi ao estádio do Café.





Uma das maiores reclamações foi a dificuldade de acesso dos proprietários de cativas ao setor de cadeiras. A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) promete solucionar a questão criando um espaço exclusivo.



Está agendada para a próxima terça-feira (12) uma reunião com dirigentes do LEC para buscar alternativas e evitar que o problema se repita. Na partida do último sábado, o Londrina fez uma promoção e vendeu ingressos das cadeiras e da arquibancada pelo mesmo preço: R$ 20.





O setor das cadeiras cativas ficou lotado e muitos proprietários não conseguiram acessar os seus assentos, que também foram ocupados pelo público em geral.



"Temos hoje, aproximadamente, 700 proprietários que estão ativos, com a anuidade em dia. Vamos propor fazer um espaço reservado, com uma capacidade um pouco maior que esta, na parte de cima da cadeiras e sinalizar este setor, que ficará exclusivo para os proprietários", afirmou o presidente da FEL, Marcelo Oguido.





"Vamos discutir com o Londrina a melhor maneira de sinalizar ou com adesivos, pintura ou até mesmo cercar este espaço para que esta situação não se repita."

O setor coberto do estádio do Café possui 8,3 mil cadeiras. "Com esta demarcação, o Londrina poderia vender as cadeiras excedentes deixando fora as de proprietários, que têm o direito de acesso livre ao seu assento. É uma situação que não pode acontecer novamente", cobrou Oguido.





O presidente da FEL lembrou ainda, que quando se liberar a entrada de crianças nas cadeiras é preciso contar também já que elas vão ocupar um assento. No jogo de sábado, crianças até 12 anos não pagavam para entrar no setor, mas o Londrina distribuiu ingressos para poder fazer o controle da capacidade.





