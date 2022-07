Após longo veranico, termômetros registram mínima de 8ºC em Londrina

Quem guardou casacos no armário achando que os dias frios haviam ido embora bem antes do inverno teve que resgatar as roupas mais pesadas na manhã deste sábado (30). Depois de um longo veranico, a temperatura voltou a cair. O Simepar registrou mínima de oito graus na região de Londrina e a máxima prevista não deve passar dos 22 graus. Mas a sensação térmica bem no início da manhã era de seis graus.

Assim que os primeiros raios de sol iluminaram o calçadão, muita gente que teve de sair de casa cedo procurou se aquecer. Além de meias, blusas, casacos, gorros e cachecóis, o cafezinho ajudava a esquentar quem já estava desacostumado do frio. “Um café quentinho é sempre bom pra ajudar a esquentar. O frio não pegou de surpresa, a gente sabia que ele estava chegando, mas eu já estava desacostumado”, disse o contador Luiz Carlos Arruda Martins.





O aposentado Arvelino Gomes de Barros procurou logo um banco ao sol para se aquecer enquanto esperava para colocar a conversa em dia com os amigos. “Eu não gosto muito de frio, não. Aquele calor dos últimos dias é bem melhor. Mas até que não está tão frio. Pensei que viria um frio mais forte, mas está bom e deve esquentar mais tarde. E os dias frios não devem durar muito.”





Quem estava com saudade do clima mais ameno deve aproveitar bem o final de semana. Neste domingo (31), a temperatura ainda será baixa, variando de 9 a 25 graus, mas a partir de segunda-feira (1) os termômetros voltam a subir, com elevação gradual da temperatura ao longo dos dias até atingir o ápice na quinta-feira (4), com mínima de 18 e máxima de 32 graus.





