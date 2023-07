'Assinatura Solidária': projeto da Folha auxilia instituições religiosas parceiras

A Folha de Londrina está com um novo projeto voltado à auxiliar as instituições religiosas. Intitulado "Assinatura Solidária", a proposta prevê que 15% da renda obtida com assinaturas do jornal que vierem das comunidades religiosas parceiras voltem às instituições cadastradas no projeto.





O valor revertido pode ser utilizado pelas instituições em projetos sociais desenvolvidos pelas pastorais ou em melhorias e reformas estruturais.

Sem custos para as instituições, os santuários Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, e Santa Rita de Cássia, no Jardim Califórnia, são os primeiros parceiros.





Alexandre Felippe, gerente de Assinaturas da Folha de Londrina, explica que o projeto "Assinatura Solidária" foi criado há alguns meses com o objetivo de auxiliar as comunidades. Por meio de um link especial disponibilizado pelas igrejas, segundo ele, os fiéis vão poder assinar a versão impressa ou digital do jornal e, com isso, 15% do valor vai ser revertido para a instituição investir em projetos sociais e demais ações que são desenvolvidas.

“A gente entende que as instituições religiosas já possuem um plano de ação em projetos sociais e o objetivo da Folha é fornecer essa ajuda, que é superior aos 10% do dízimo”, explica.





De acordo com ele, as instituições vão comunicar os fiéis e enviar os links de assinatura, com as opções multiplataforma (que conta com as versões impressa e digital do jornal), e apenas a versão digital. Felippe explica que se um fiel faz a assinatura do plano anual do jornal e opta pelo pagamento à vista, a instituição recebe 15% desse valor no dia 18 do mês seguinte à compra.





“Vai ser disponibilizado às comunidades um painel com todas as assinaturas que estão ativas e qual será a porcentagem que será revertida à igreja todos os meses”, ressalta.







