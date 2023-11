Associação Médica de Londrina promove festival multicultural com atrações gratuitas

Um convite à arte é significativo e as próximas noites são de eventos artísticos bastante convidativos para todos os públicos. Trata-se da 1ª edição do Festival AML Cultural, um evento que reúne música e dança para divulgar as atividades realizadas durante todo ano no espaço da Associação Médica de Londrina.





Totalmente dedicado à arte e à cultura, o festival será realizado de quinta-feira (30) a domingo (3 de dezembro), sempre às 20 horas, sendo que das quatro atrações, três são gratuitas.

A realização do Festival AML tem um significado especial, pois celebra a prática de dois anos de intenso trabalho desde a reforma e reinauguração da sede histórica da Associação Médica, que trouxe mais cultura à região da Concha Acústica, no centro da cidade.





João Vidotti, gerente da AML Cultural, compartilha a visão por trás do evento: “A ideia é que se torne uma tradição anual, expondo ao público toda a efervescência social e cultural da AML, com artistas que têm um vínculo direto com nosso espaço e fazem parte do nosso cotidiano”.

A diversidade e o talento dos artistas que têm sua base na AML Cultural serão exibidos em uma programação comprometida capaz de cativar o público.





A abertura do festival será com o espetáculo de balé contemporâneo “Plenário”, da companhia A Própria, dirigida por Ariela Pauli. A bailarina adianta que o público pode esperar uma apresentação inspirada em figuras e virtudes do Yoga, que convida a uma reconexão com o verdadeiro sentido da vida.

QUATRO NOITES ESPECIAIS





Logo em seguida, o Coral AML Cultural, regido pela pianista Paloma Scucuglia, apresentará um repertório que inclui MPB, músicas para coro e canções de Natal.

Ao todo, sobem ao palco 25 cantores do grupo que se formou há cerca de um ano e meio e já conta com 40 integrantes. A rotina de ensaios do Coral AML é semanal e os encontros duram, em média, uma hora e meia.





O cirurgião vascular Dr. Carlos Alberto Morselli Diniz, médico associado, participa do Coral AML desde o início dos encontros musicais. Ele conta que sempre gostou de música, mas nunca se imaginou cantando, ainda mais em um coral.





“A coisa foi acontecendo de uma maneira bastante normal, não foi nada muito bem pensado, nada disso. Mas gosto muito, é muito bom estar lá, pela companhia. A gente acaba fazendo novas amizades.”





