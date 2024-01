Atendimento presencial da Sanepar é reestabelecido nesta terça (16) em Londrina

O atendimento ao cliente presencial da Sanepar nos postos da Rua Sergipe e Avenida Saul Elkind, em Londrina, foi reestabelecido nesta terça (16) às 14h.





O serviço havia sido prejudicado graças a um problema com a operadora Sercomtel, que fez com que as Centrais de Relacionamento ficassem sem acesso à internet.





Em casos como esse, a Sanepar orienta os clientes a utilizarem os canais de atendimento virtuais: Whatsapp: (41) 99544-0115 ou pelo site https://site.sanepar.com.br/.