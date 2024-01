Ato em defesa da democracia mobiliza manifestantes no Calçadão de Londrina

Manifestantes londrinenses se reuniram na tarde desta segunda-feira (8) em frente ao Cine Teatro Ouro Verde para um ato pró-democracia.





Assim como ocorreu em outras cidades do país, o intuito foi lembrar dos atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes vandalizaram e ocuparam as sedes dos três poderes, em Brasília.



Publicidade

Publicidade





A manifestação “O Brasil se une em defesa da democracia” mobilizou partidos políticos e movimentos sociais de Londrina, que levaram faixas, cartazes e discursaram a favor da democracia brasileira.





Para o coordenador da CMP (Central de Movimentos Populares), Luis Camargo, é fundamental que a população tenha noção de que a democracia é a estrutura de um país. “Sem democracia, não tem sustentabilidade. Nenhum país vai para frente sem democracia.”

Publicidade





“A gente não gosta de fazer essa memória. Essa memória [do dia 8 de janeiro] entristece muito a população do Brasil. Um ataque à democracia, um golpe que foi tentado por conta do conservadorismo, do autoritarismo, as pessoas autoritárias querendo dominar o país”, acrescentou Camargo.





Já a integrante da coordenação estadual do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra), Sandra Ferrer, reforça que a mobilização dos movimentos sociais “tem um significado grandioso” na defesa da classe trabalhadora.

Publicidade





“Quando a gente tem essa união para fazer a defesa da democracia, isso demonstra uma abertura para o diálogo, um avanço para as categorias, principalmente para nós da classe trabalhadora rural”, disse Ferrer.





“A gente tem uma confiança que um governo mais democrático também dá abertura e uma segurança de que vamos conseguir minimamente garantir nossos direitos.”.





Presente no ato, a vereador Lenir de Assis (PT) disse que o 8 de janeiro “será uma daquelas datas que será eternizada nos livros da nossa história”.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: