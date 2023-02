Avenida Duque de Caxias começa a receber recape entre a BR-369 e a Leste-Oeste

A Prefeitura de Londrina iniciou nesta segunda-feira (6) mais uma etapa de revitalização da pista da avenida Duque de Caxias, que vem passando por uma série de serviços de recape asfáltico em diferentes trechos.





Esta é a quarta fase de execução dos trabalhos, iniciados a partir de setembro de 2022. Agora, haverá a recuperação de pavimento desde a avenida Brasília (BR-369) até a avenida Leste-Oeste, totalizando 2,5 km de extensão, aproximadamente, e quase 20 mil m² de área asfaltada.

As equipes da empresa contratada Axial, responsável pelos serviços, começaram a atuar com maquinários no período da manhã de hoje, no encontro da avenida Duque de Caxias com a rodovia BR-369.





Ao todo, na atual etapa de recape, serão aplicadas cerca de 1.500 toneladas de asfalto (CBUQ), em um trecho que é um dos principais canais de acesso da região norte para a área central da cidade. A previsão de término é de cerca de 10 a 15 dias, a depender dos fatores climáticos.

Interdições pontuais estão sendo feitas com sinalização da via e o tráfego, de forma geral, fica liberado em meia pista no decorrer das atividades. Por isso, os motoristas devem ter atenção ao transitar nos trechos que compõem esse trajeto.





Para promover o novo recape asfáltico na avenida, a Prefeitura de Londrina está investindo R$ 741 mil com recursos próprios. Este valor, somado ao montante utilizado pela Prefeitura nas três primeiras fases de recape, significa investimento total que ultrapassa R$ 2,5 milhões.





O secretário municipal de Obras e Pavimentação, João Verçosa, destacou a relevância do conjunto de recapes viabilizados para revitalizar a pista da avenida Duque de Caxias.





“A Duque é uma das principais vias de acesso da zona norte para a área central e milhares de veículos circulam diariamente neste trajeto entre a BR-369 e a Leste-Oeste. Já concluímos, nas fases anteriores, o recape vindo desde a abrangência do Centro Cívico até a Leste-Oeste. Para fecharmos esse amplo processo de recomposição asfáltica, um compromisso assumido pelo prefeito Marcelo Belinati, temos agora mais este importante trecho, que é o mais longo”, comentou.