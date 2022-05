Avenida Leste Oeste ganha mais semáforos nesta quinta-feira

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) colocará em funcionamento nesta quinta-feira (12), um novo conjunto semafórico no cruzamento da avenida Leste Oeste com as ruas Amapá e Manaus, na região central de Londrina. A dinâmica do trânsito no cruzamento permanecerá a mesma, sem qualquer supressão de movimentos. No entanto, a semaforização será colocada em prática devido à diversidade de conversões permitidas no local.

O objetivo da nova instalação é disciplinar o trânsito de veículos, trazendo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres. Neste início de funcionamento, será necessária a atenção dos usuários para as novas sinalizações e, para alertar sobre a novidade, agentes municipais irão monitorar a área.

Segundo o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, a iniciativa vai trazer mais fluidez ao tráfego na região, já que os dispositivos recém-instalados estarão sincronizados com os demais presentes na Leste-Oeste. Dalbem destacou que a confluência das vias é bastante movimentada, mas que, a partir do acionamento dos aparelhos, os acessos serão mais rápidos e organizados. “Vai ter um tempo para cada um, e quem sobe as ruas Amapá e Manaus não mais precisará aguardar a diminuição do fluxo na avenida, que é preferencial”.





Na próxima semana, a CMTU pretende acionar um segundo conjunto semafórico, desta vez na avenida Leste Oeste com a travessa das ruas Belo Horizonte e Belém.