Bairros da zona norte de Londrina ficarão sem abastecimento de água nesta quinta-feira (3), devido a uma obra da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). De acordo com a companhia, os bairros mais afetados serão jardim das Américas, Coliseu, Honda, Costa do Sol e Império do Sol.

Segundo a Sanepar, a obra é uma melhoria na rede de distribuição e está programada para acontecer das 8h às 18h. A distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.

A companhia aponta, no entanto, que só ficarão sem água os imóveis que não têm caixa d'água instalada, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha um caixa d'água de ao menos 500 litros, o que garante o abastecimento por, no mínimo, 24 horas.





O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar é feito pelo telefone 0800-200-0115, que funciona 24 horas por dia. Ao ligar, é importante ter em mãos a conta de água ou o número de matrícula. Também é possível obter mais informações pelo aplicativo Sanepar Mobile ou pelo site da companhia.