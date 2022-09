Bazar da Vila terá roupas, calçados e plantas a partir de R$ 2 em Londrina

Está marcada para este sábado (10) mais uma edição do "Bazar da Vila Brasil", que conta com a venda de roupas, calçados, plantas e artesanatos a partir de R$ 2 em Londrina. Pessoas que gostam de garimpar peças diferenciadas a preços acessíveis poderão encontrá-las na rua Ártico N°64 das 9h às 17h.

O evento é organizado por moradores do bairro que se juntam para ganhar um dinheiro extra que ajuda nas despesas básicas como aluguel, alimentação, entre outras necessidades. "São pessoas que estão desempregadas ou vivendo de bicos e precisam de recursos para ajudar a família”, declarou uma das organizadoras do brechó, a jornalista Elsa Caldeira que sempre cede seu quintal para o evento. “Já fizemos várias edições aqui em casa. Os amigos e vizinhos sempre nos procuram perguntando quando vai ter o bazar”, apresenta.

A venezuelana I.G, é uma destas vizinhas. Aos 70 anos, ela faz peças de crochê para vender. “São lindas toalhas e bolsas feitas a mão que estarão no bazar. As vendas ajudam na compra de remédios e alimentos para a casa onde moram sete pessoas, incluindo quatro crianças", diz Caldeira.

A desempregada M. A é outra expositora. De malas prontas para tentar a vida em outro país, ela estará vendendo roupas, calçados e móveis. “Já vendi muita coisa pela internet, mas ainda tenho bons produtos para vender no bazar. A vida está muito difícil aqui no Brasil, vou tentar lá fora para ver se melhora minha situação”, declarou.

Já a dona de casa M.S, vai participar comercializando doações que recebeu dos amigos com o objetivo de arrecadar recursos para enviar as filhas para uma viagem de evangelização no começo do próximo ano. "As minhas filhas gostam muito de participar desta missão. Como tem o custo das passagens e estadia, estamos fazendo uma campanha para arrecadar dinheiro e está dando certo. Quem for no bazar e tiver paciência para garimpar não vai se arrepender”, disse.

Suculentas - A jornalista Elsa Caldeira é apaixonada por suculentas e sempre aproveita o bazar para expor e comercializar as plantinhas. “Para quem gosta, será uma ótima oportunidade para adquirir várias espécies e preços baixos. Estarei colocando vasinhos pequenos e outros maiores com arranjos especiais. Fico feliz em saber que uma planta que cuidei vai alegrar a vida ou a casa das pessoas”, finalizou.