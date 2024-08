Bazar solidário trará peças exclusivas e de marca neste sábado em Londrina

Quem gosta de garimpar roupas exclusivas e de marca terá uma ótima oportunidade para exercer a prática na segunda edição do “Bazar Solidário do Caminho”, que acontecerá no sábado (17), das 9h às 15h, na Rua Anita Garibaldi, 170.







O bazar é uma organização da Igreja Presbiteriana do Caminho e visa arrecadar recursos para a promoção de projetos sociais no Assentamento Aparecidinha, na zona norte de Londrina.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No evento social, serão comercializadas roupas de inverno e verão a preços acessíveis. São centenas de peças para homens, mulheres e crianças como blusas, casacos, calças, vestidos, calçados, com várias numerações, bijouterias e vários utensílios para casa.





Quem quiser colaborar doando roupas ou outros produtos, pode entrar em contato com os organizadores pelos telefones (43) 99618 5157 ou (43) 99185 1976.