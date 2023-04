Câmara de Londrina aprova instalação de detectores de metais em escolas municipais

Em regime de urgência, o projeto de lei 61/2023 teve aprovação unânime da Câmara Municipal de Londrina (CML) durante votação em primeira discussão ocorrida nesta quinta-feira (13). Apresentada no fim de março por Giovani Mattos (PSC) e apoiada por Roberto Fú (PDT), a matéria autoriza a prefeitura a instalar detectores de metais nas unidades de educação da rede do município.





Ainda não há prazo exato para que a possível lei se torne realidade, visto que, apesar do ritmo de deliberação mais acelerado, ainda haverá mais duas etapas de votação na Casa antes do envio para eventual sanção do Executivo.



Para o autor, a iniciativa serve para minimizar possíveis riscos contra estudantes e educadores. “Temos o dever público de cuidar dos que servem e estão sendo servidos. Tenho certeza de que isso vai reduzir muito as chances de acesso, pelo menos pela entrada principal da escola, de qualquer artefato que possa ferir alguém”, comentou Mattos.





O PL chegou a ter um substitutivo apresentado pelo vereador, mas essa versão recebeu pareceres contrários das comissões de Justiça e de Finanças ao longo da sessão desta quinta-feira e acabou rejeitada pelo plenário por 11 votos contrários e 6 favoráveis.





