Campanha Maio Amarelo terá blitz educativa e orientação em bares de Londrina

A campanha Maio Amarelo completa em 2024 dez anos de realização em Londrina. O mês dedicado à conscientização no trânsito, visando a redução de acidentes, vítimas e mortes, terá diversas atividades na cidade a partir do dia três.





A apresentação das ações aconteceu nesta segunda-feira (29), durante cerimônia na prefeitura. A tema deste ano é “Paz no Trânsito Começa por Você”, com a intenção de sensibilizar motoristas e pedestres sobre a responsabilidade individual.



A atual edição traz influenciadores digitais e artistas com alertas sobre os cuidados e perigos ao dirigir. Entre os principais nomes estão o youtuber londrinense Pedro Rezende e o cantor Luan Pereira, ambos com forte apelo junto ao público jovem.





“Todas as nossas ações de trânsito têm consequências, como avançar no limite de velocidade, passar o sinal vermelho. Isso pode ter uma consequência, inclusive, a um terceiro”, pontuou o presidente da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), Marcelo Cortez.

A campanha é promovida pela companhia e terá o apoio da PM (Polícia Militar), GM (Guarda Municipal), PRF (Polícia Rodoviária Federal) e PRE (Polícia Rodoviária Estadual), que deverão intensificar os trabalhos.





“Temos várias autuações por embriaguez, uso de celular, falta do cinto de segurança. Temos situações que acontecem por falta de cuidados simples. A pessoa só vai ver a gravidade de um acidente quando ocorrer com alguém da família”, alertou o capitão Glauco Andrade de Oliveira, comandante da 2ª Companhia da PRE.

No ano passado, 21 pedestres morreram nas ruas e rodovias de Londrina. “É fundamental que ampliemos, cada vez mais, as campanhas de conscientização no intuito das pessoas entenderem a importância que é respeitar a lei de trânsito. Se andar devagar, por exemplo, vai chegar do mesmo jeito e bem”, destacou o prefeito Marcelo Belinati.





“A prefeitura tem feito várias ações, como duplicação, baias de conversão, vias novas, quebra-molas, lombadas elevadas, instalação de radares. Tudo no intuito de melhorar”, elencou.





