Cápsula do futuro é aberta no aniversário de 75 anos de Ibiporã

Quantos sonham se realizam em 25 anos? Quais desejos para uma cidade e para a vida familiar se cumprem em um quarto de século? Essas foram algumas das respostas que a população de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) começou a responder nesta terça-feira (8).





No dia em que o município comemora 75 anos de emancipação política, a cápsula do futuro vedada em novembro de 1997 foi aberta em uma cerimônia que contou com diversas autoridades e personagens que estavam no evento de fechamento.



O administrador Leonardo Grisotto tinha 14 anos na época em que escreveu uma carta projetando para o futuro uma família e um lugar feliz para morar.





“Tudo isso se realizou e estar aqui é muito emocionante. Estou casado, tenho um filho de cinco anos, moro em um lugar bom”, comentou o ibiporãense, que atualmente vive em Florianópolis, Santa Catarina. Ele viajou para a abertura da cápsula após ver uma matéria no site da FOLHA sobre a festividade.







A aposentada Marlene Freitas ainda traz na lembrança o período em que as cartas foram redigidas. “Trabalhava na secretaria de uma escola e foi feita uma grande mobilização na cidade”, recordou.







