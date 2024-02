Cartão Comida Boa pode ser obtido na sede da Secretaria de Assistência Social

Preço da gasolina e do diesel sobem nesta quinta-feira com novo ICMS A partir desta quinta-feira (1º), abastecer o veículo e cozinhar ficarão mais caros. O ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), tributo cobrado pelos estados, vai subir para a gasolina, o diesel e o gás de cozinha.



Rodrigo Campos de Barros, gerente de Transferência de Renda da SMAS, em exercício, informou que as pessoas que não têm acesso à internet, caso prefiram, podem ir até qualquer um desses locais verificar se possuem o benefício. Publicidade

Nessas unidades, as equipes da Assistência Social farão a consulta on-line no site do Comida Boa, podendo orientar o municípe e viabilizar o cartão, caso já seja possível.

Independentemente do local de atendimento, os interessados em retirar o cartão precisam comparecer levando um documento oficial com foto, e não é necessário realizar agendamento prévio. Somente os titulares do benefício Comida Boa podem buscar o procedimento, devendo estar registrados no CadÚnico (Cadastro Único). Publicidade

No momento do atendimento, os próprios técnicos da SMAS já efetuam a ativação do cartão magnético, que sai abastecido com os R$ 80,00 repassados pelo programa, referente ao mês de dezembro de 2023. A validade de cada lote é de três meses, ou seja, contando com benefícios transferidos mensalmente até fevereiro deste ano.

Depois, outros lotes são viabilizados pelo governo estadual, após atualização e conferência da base de dados das famílias cadastradas no programa, apurando os critérios de renda. Publicidade

O auxílio financeiro do Comida Boa é dado às famílias de baixa renda, permitindo a compra de produtos alimentícios e de higiene em estabelecimentos comerciais cadastrados. As famílias inscritas possuem renda de até R$ 210 por pessoa, priorizando quem não recebe o Bolsa Família.



Copom reduz juros básicos da economia para 11,25% ao ano O comportamento dos preços fez o BC (Banco Central) cortar os juros pela quinta vez seguida. Por unanimidade, o Copom (Comitê de Política Monetária) reduziu a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual.