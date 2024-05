Palestra gratuita em Londrina traz reflexões sobre a vida com Alzheimer

Nesta quarta-feira (8), a cofundadora do INME (Instituto Não Me Esqueça Mais) e presidente da Febraz (Federação Brasileira das Associações de Alzheimer), Elaine Mateus, promove a palestra “E se eu pudesse ter escolhido não conhecer o Alzheimer?”, às 14h15, no auditório da AML Cultural em Londrina, localizado na rua Maestro Egídio Amaral, 130, em frente à Concha Acústica.





O evento é aberto e gratuito para todos os interessados em entender mais sobre a vida com Alzheimer, seja como cuidadores, familiares, profissionais da saúde ou simplesmente como membros da comunidade que desejam se informar sobre a doença.





Na palestra, serão abordadas as mudanças profundas que um diagnóstico de Alzheimer traz para a vida das pessoas e suas famílias. Com base em sua jornada pessoal como parceira de cuidados de sua mãe e ativista da causa, ela pretende abrir uma reflexão sobre os desafios e as descobertas inesperadamente positivas ao longo desse caminho.

“Quero trazer uma nova perspectiva sobre o Alzheimer, destacando não apenas os aspectos desafiadores, mas também os momentos de crescimento, aprendizado e as pequenas vitórias que vivenciamos ao cuidar de alguém com essa condição. É uma discussão sobre como, mesmo em situações difíceis, podemos encontrar aspectos positivos que talvez não escolheríamos perder”, explicou.





Elaine Mateus é professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina e linguista, cuja paixão pela linguagem e seu papel na formação de percepções e experiências do mundo a levou a investigar como a comunicação pode perpetuar ou desafiar desigualdades. A vida tomou um novo rumo em 2012, quando a mãe foi diagnosticada com a doença de Alzheimer. Esse desafio pessoal alimentou o interesse pelo estudo das demências e a impulsionou a se dedicar à causa.





Cofundadora do Instituto Não Me Esqueças e presidente da Febraz, tornou-se uma voz ativa na advocacia dessa condição, trabalhando para aumentar a conscientização sobre os impactos da demência nas pessoas, famílias e sociedade em geral. Ela também é membro do conselho diretor da Alzheimer Iberoamérica, uma rede que promove a conscientização e compreensão da demência na América Latina e na Península Ibérica.





Liderou o projeto STRiDE, uma iniciativa internacional focada em melhorar o cuidado com a demência em países de baixa e média renda. Seus interesses em ciências humanas e sociais, linguística e demência são nutridos pelo desejo profundo de compreender as pessoas e o mundo ao redor, utilizando esse conhecimento para fomentar uma sociedade mais inclusiva, justa e humanizada.