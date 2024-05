Londrina e Apucarana receberão serviços do PCPR na Comunidade a partir de quarta

De quarta (8) até a sexta-feira (10), a PCPR (Polícia Civil do Paraná) levará serviços de polícia judiciária para a população de Londrina e Apucarana (Centro-Norte). Em Londrina, o evento acontece das 9h às 17h, no centro Esportivo Maria Cecília, na rua Luís Brugin, no conjunto Habitacional Violim. A ação será em parceria com o programa Paraná em Ação, da Seja (Secretaria da Justiça e Cidadania), e o Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná.





Em Apucarana, a iniciativa será de quarta-feira (8) a sábado (11), das 9h às 17h, no ginásio de Esportes Lagoão, na Rua Antônio Ostrenski, s/n°, na vila São Carlos, em parceria com o Justiça no Bairro.





A PCPR disponibilizará registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais, além de orientações sobre crimes. Também serão confeccionadas Carteiras de Identidade Nacional para quem fez o agendamento prévio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Haverá atividades lúdicas com crianças, demonstração de perícia papiloscópica e orientações para que a população conheça mais o trabalho da instituição.





Além das atividades de Polícia Judiciária, o Paraná em Ação ofertará outros serviços fundamentais à toda comunidade, como na área de assistência social, confecção da Carteira do Autista, serviços da Agência do Trabalhador, além de exposições e do atendimento da Defensoria Pública.

Publicidade





O Justiça no Bairro ofertará serviços jurídicos como divórcio consensual, guarda, pensão alimentícia, união estável, teste de DNA, reconhecimento de paternidade/maternidade, retificação de registro civil, entre outros.





RESULTADOS

Publicidade





O PCPR na Comunidade ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações. Visa também fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade





Mais de 800 pessoas foram atendidas durante evento do PCPR na Comunidade em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado, entre quarta-feira (2) e sábado (4). Ao todo, foram confeccionados 526 Carteiras de Identidade Nacional.





No sábado (4), uma equipe de papiloscopistas fez três atendimentos volantes, em duas residências. Severina Felix de Moura Santos solicitou o atendimento para o marido que está acamado. “É muito bom, no meu caso eu não tenho como sair de casa pra ir para fazer a identidade dele. Eu só tenho que agradecer, o atendimento, que foi maravilhoso”, disse.





Além das atividades de Polícia Judiciária, a Sanepar esteve presente para distribuir materiais orientativos sobre fatura digital, alteração cadastral, parcelamento de débitos, vazamentos e prevenção da dengue.