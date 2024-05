Laboratório de Teatro em Grupo do Núcleo Ás de Paus de Londrina abre inscrições

A segunda edição do Laboratório de Teatro em Grupo do Núcleo Ás de Paus em Londrina está com inscrições abertas. A ação é voltada a atores, atrizes, pesquisadores e pesquisadoras com idade a partir de 16 anos e que tenham experiência prévia em teatro. As adesões são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 do dia 2 de junho, por meio do





Através do laboratório, será criado um espaço de aperfeiçoamento de modos de trabalho relativos ao fazer teatral coletivo, a partir de uma vivência prática. Dessa forma, os participantes entrarão em contato com todas as etapas que envolvem a elaboração, produção e execução de uma criação teatral coletiva.





Estão disponíveis 30 vagas, e a lista de participantes selecionados será divulgada no dia 10 de junho, via e-mail. Ao todo serão 22 dias de atividades, conduzidas entre 24 de junho e 21 de julho, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Sob orientação dos artistas Camila Feoli, Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari, integrantes da companhia teatral londrinense Núcleo Ás de Paus, as ações serão na Ibirá das Artes, localizada na rua Cambará, 468, Centro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A iniciativa contará ainda com a participação de Alex Lima como figurinista e orientador de figurino e Adalberto Pereira como produtor e orientador de produção.

Publicidade





"Um dos principais objetivos do Laboratório é incentivar a formação de novos coletivos teatrais na cidade. Temos muitos artistas fazendo teatro em Londrina, mas é importante que eles se organizem e possam realizar esse trabalho de forma contínua. Por isso, estamos compartilhando a experiência de 16 anos do Núcleo Ás de Paus, que envolve a pesquisa de modos de fazer teatro colaborativamente. Nós não temos um diretor só, dirigimos nosso trabalho coletivamente”, afirmou a integrante do Núcleo Ás de Paus e multiartista, Camila Feoli

Publicidade





Ao final das ações será promovida uma apresentação teatral, estruturada durante o projeto e programada para duas ocasiões.

Publicidade





“Todo o processo de criação dessa estrutura cênica será coletivo, envolvendo as dramaturgias e referências pessoais de todos os participantes”, concluiu Feoli.