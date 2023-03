Centro de Bem-Estar Animal em Londrina vai custar até R$ 6 milhões

A Prefeitura de Londrina pretende investir até R$ 6 milhões na construção do Centro de Bem-Estar Animal. São R$ 2,2 milhões de contrapartida do município, R$ 1 milhão de emenda de um deputado federal da cidade e outros R$ 2,8 milhões de repasse do Governo do Estado, em dinheiro proveniente de fundo perdido.





“O projeto está pronto e foi aprovado pelo Estado. Temos o terreno, que é do município. Falta apenas formalizar o convênio com o governo, o que será feito nos próximos dias para licitar a obra”, destacou Marcelo Canhada, secretário municipal de Planejamento.







A área escolhida para receber a estrutura fica na rua Antônio Piovesan, na zona norte. Serão 745 metros quadrados edificados, com prazo de 11 meses de obras a partir da ordem de serviço. O lugar servirá para atender animais que sofreram maus-tratos.

“São animais que inspiram cuidados, aqueles resgatados pela fiscalização. Não é um hospital e nem abrigo permanente”, ponderou. A ideia é o centro funcione como uma “casa de passagem”, com os animais sendo encaminhados para adoção.





O poder público municipal também avalia que o espaço vai auxiliar no controle de zoonoses, melhorando as relações ambientais. Londrina teve entre janeiro e setembro do ano passado uma média de 68 denúncias de maus-tratos a cães e gatos por mês.





A prefeitura tem o projeto de transferir a política de bem-estar animal, que hoje está na Sema (Secretaria Municipal de Ambiente), para a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). “Tem mais agilidade e melhor condição administrativa”, justificou.





