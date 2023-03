Chuva de 30 minutos na noite de domingo provoca quedas de árvores em Londrina

A chuva que atingiu Londrina na noite deste domingo (5) provocou a queda de cinco árvores na região central da cidade, levando ao bloqueio parcial de ruas, além de danos em um imóvel. De acordo com o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná), houve precipitações de 32,2 mm.





A Defesa Civil de Londrina constatou duas oorrências na Rua Itapirucu, no bairro Aparecida, e um na Rua Açungui, na Vila Adolfo, entre as 22h58 e as 23h07 de domingo. Na manhã desta segunda-feira (6), a Defesa Civil foi notificada sobre quedas, também, na Rua Estrela Moreira, às 8h13, e na Rua Bahia, 291. Os locais foram sinalizados e encaminhados para a Sema (Secretaria Municipal do Meio Ambiente) para o desbloqueio.

Já na Avenida das Laranjeiras, no bairro Marumbi, um imóvel aguardava vistoria pela manhã após sofrer danos estruturais, de acordo com a Defesa Civil.