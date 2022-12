Chuva provoca alagamento no Parque das Indústrias, em Londrina

Uma chuvarada, que atingiu a cidade no período da tarde, resultou no alagamento de algumas ruas no Parque das Indústrias (zona sul de Londrina).





A auxiliar administrativa Karina Covino, moradora da rua Lírios-do-vale, relatou que a pancada de chuva começou por volta das 15h30 e a água ficou empoçada na frente de sua casa.

“O alagamento fez com que o nível da água ficasse um pouquinho mais alto que na canela. Se a calçada da minha casa fosse um pouco mais baixinha essa água entraria tudo para dentro de casa.”





Covino relatou que ela e seu marido tiveram que ajudar o vizinho a tirar o veículo da garagem da casa.

“O carro estava parado na casa do vizinho e a gente teve que colocar ele mais para frente, mas ainda assim encheu de água”, apontou.







De acordo com ela, a rua Sempre-viva, que fica paralela à rua de sua residência, também sofreu com o alagamento.





“Nessa rua só existem dois bueiros e eles não dão conta da vazão. Eu peço ajuda para a prefeitura se sensibilizar e fazer mais um bueiro aqui perto de nossas casas, porque só aquele bueiro ali não dá conta. A gente recebe a água não só da nossa rua, mas da rua de cima também, que desce toda aqui.”





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.