Chuvas causam estragos em municípios da região e do Norte Pioneiro

As chuvas dos últimos dias geraram transtornos e perdas em várias cidades das regiões Norte e do Norte Pioneiro do Paraná.





Em Cambará, por exemplo, entre os dias 21 e 22 choveu 130 milímetros, com oito casas sendo alagadas – em que as famílias perderam tudo – e outros sete imóveis que foram invadidos pela enxurrada, já que os bueiros não suportaram a grande quantidade.







Segundo a Defesa Civil do município de mais de 25 mil habitantes, nenhuma família desejou ir para um abrigo provisório. Nove árvores caíram.

“Até esta sexta-feira (24) a Defesa Civil continua atendendo as pessoas, tentando minimizar os danos. Continua chovendo, porém, menos. Teve uma noite que choveu 80 milímetros numa pancada”, relatou Carlos José Costa, diretor do órgão na cidade.





Em Santo Antônio da Platina, a 40 quilômetros de Cambará, a área rural foi a mais afetada. Foram oito pontos de alagamento, além de outro no perímetro urbano, na BR-153, perto da unidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Dez casas foram invadidas pela água, mas não houve desabrigados. Na quinta-feira (23) foram registrados 100 milímetros de chuva.





“A Assistência Social está desde às 7h de quinta em atendimento. A Defesa Civil também teve chamados e trabalhou em parceria com o Corpo de Bombeiros”, destacou Cristiano Benedito Lauro, secretário de Assistência Social.





