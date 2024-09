Cinema em Londrina: lançamento da franquia Transformers revela como tudo começou

Além da dupla de protagonistas, o querido Bumblebee será dublado por Keegan-Michael Key. A produção de John Cooley se passa no planeta de Cybertron e não terá interação com os seres humanos no Planeta Terra, como nos outros filmes da franquia.

As salas de cinema de Londrina estão prontas para receber o público com uma nova leva de estreias nesta semana. Entre os lançamentos, há opções para diversos gostos, desde grandes produções de Hollywood até filmes nacionais. Confira a programação abaixo:





ESTREIA/ANIMAÇÃO

Publicidade





LOOK BACK





Direção: Kiyotaka Oshiyama.





Elenco: Yumi Kawai, Mizuki Yoshida.





A trama vai falar sobre Ayumu Fujino (Yumi Kawai), uma estudante do ensino fundamental, que tem seus mangás de comédia publicados no jornal periódico da escola. Sua confiança absoluta em seu talento é abalada quando as tirinhas de Kyomoto (Mizuki Yoshida), uma aluna reclusa e que não consegue frequentar as aulas presencialmente, também ganham espaço e a atenção dos alunos.





O amor pela arte de desenhar mangás e a dedicação de ambas acabam unindo Fujino e Kyomoto, fazendo com que elas se esforcem para alcançarem seus sonhos.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 14h00, 15h30.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 19h40.