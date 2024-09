Cirurgia inédita feita em hospital de Londrina pode beneficiar mais pacientes

O Hospital Evangélico de Londrina ganhou destaque, mais uma vez, por ter realizado um procedimento de reconstrução facial com tecnologia de ponta inédito no Brasil.





A cirurgia de sucesso trouxe de volta a alegria para o rosto de uma paciente, vítima de um acidente de trânsito, e deve abrir as portas para que outros pacientes com deformidades faciais possam também ter os mesmos resultados.



Cirurgião bucomaxilofacial, Daniel Gaziri foi o responsável por coordenar todo o procedimento de reconstrução facial de Sthefane Felipe Verteiro, 24, que sofreu um grave acidente de trânsito no dia 9 de março de 2023. A cirurgia foi realizada no dia 12 de julho no Hospital Evangélico de Londrina em um caso considerado como desafiador pela medicina.





O procedimento de reconstrução facial da Sthefane foi o primeiro a ser realizado no Brasil, em que uma prótese de titânio foi feita em uma impressora 3D por um empresa alemã. Poucos dias depois da operação, Sthefane deu entrevista à imprensa e comemorava o sucesso da intervenção.

Veja a entrevista completa no videocast "Fala Saúde":