Com vagas ampliadas, CMTU define ambulantes selecionados para o Londrinatal 2022

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) realizou, na manhã desta quinta-feira (3), na sede administrativa do órgão, o sorteio dos ambulantes selecionados para comercializar produtos na rua Professor Joaquim de Matos Barreto, às margens do Igapó II, durante as comemorações do Londrinatal 2022, que acontecerá entre 10 de novembro e 7 de janeiro de 2023.





Dos 114 trabalhadores cadastrados durante o período de credenciamento, que ocorreu nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, 56 foram aleatoriamente escolhidos para atender ao grande público aguardado para o evento.

Os vendedores deverão atuar, obrigatoriamente, das 17h às 24h e poderão comercializar alimentos, bebidas, balões, brinquedos e souvenirs.





A princípio, o edital de chamamento disponibilizava 26 vagas. No entanto, devido à alta procura, com o intuito de contemplar mais pessoas cadastradas e aumentar o leque de opções aos consumidores, o total de autorizações foi ampliado para 56. O maior número de espaços – 34 – será destinado ao comércio de itens alimentícios, enquanto produtos diversos responderão por 22 barracas.

Álvaro do Nascimento, diretor de Operações da CMTU, contou que, inicialmente, o croqui planejado para a rua Joaquim de Matos Barreto previa a ocupação da calçada às margens do Igapó II da esquina da avenida Higienópolis até a passarela flutuante que leva à árvore de Natal.





Agora, com o acréscimo de vagas, as tendas poderão ser instaladas para além deste ponto, até as proximidades do nº 200 da via.

Nascimento explicou que os comerciantes sorteados terão até a próxima terça-feira (8) para efetuar o pagamento das taxas de licença de comércio ambulante e de autorização para ocupação de áreas públicas. Juntas elas somam R$ 527,30 – valor definido de acordo com o Código Tributário Municipal, Lei nº 7.303/97.

Também até terça-feira, a CMTU fará a demarcação das 56 vagas. Cada uma delas terá dimensões de 2,5 metros por 3,2 metros, resultando em 8 m².

Os espaços deverão ser ocupados na modalidade de tenda tipo gazebo, com estrutura em alumínio, cobertura em lona ou vinil, sem fechamento nas laterais. A CMTU não oferecerá materiais para montagem das barracas, energia elétrica ou água.





O Londrinatal no Igapó II contará com árvore de 32 metros de altura, contendo uma grande estrela de seis pontas tridimensional na ponta. Além disso, terá uma passarela de aproximadamente 200 metros por onde os visitantes poderão atravessar o lago de uma margem à outra.





Durante todo o evento, haverá fiscalização das atividades comerciais e os vendedores sem alvará, que insistirem na permanência no entorno do local, estarão sujeitos à apreensão de mercadorias. O procedimento é previsto pelo Código de Posturas do Município, Lei nº 11.468/2011.