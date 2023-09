Começa etapa inicial das obras do Viaduto da PUC em Londrina

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística, iniciou nesta quarta-feira (13) a implantação de uma nova interseção em desnível na BR-369, em Londrina. Localizada na zona oeste, a obra é conhecida como Viaduto da PUC. No local a rodovia faz entroncamento com a Avenida Jockey Clube, Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Geraldo Rodrigues e a Rua das Indústrias. O investimento é de R$ 31.069.120,00.







Os primeiros serviços estão sendo realizados na Avenida Jockey Clube, principal acesso para o campus local da PUC (Pontifícia Universidade Católica), não interferindo no tráfego de veículos da BR-369 por enquanto.



Nesta etapa inicial será realizada a remoção de camada vegetal, retirada de árvores e escavação de terra para implantação de emissário, dispositivo para receber água da chuva coletada pelo sistema de drenagem do viaduto e acessos.







Na sequência terá início a implantação das rotatórias e vias marginais, que uma vez prontas irão receber todo o tráfego de veículos da BR-369, permitindo a demolição do pavimento da rodovia federal, implantação das estruturas do viaduto e elevação do nível das pistas, seguida pela nova pavimentação. A previsão é de concluir a obra em novembro do ano que vem.



Futuras alterações no tráfego serão devidamente sinalizadas no trecho em obras, conforme os trabalhos forem avançando.







SEGUNDA CONVOCADA

O Consórcio 369 Londrina, composto pelas empresas Contersolo Construtora de Obras Ltda., Dreno Construções Ltda. e LL Zocco Projetos SS Ltda, é o novo executor do Viaduto da PUC. A empresa foi convocada após rescisão com o consórcio anteriormente contratado para elaborar os projetos e executar a obra, por não cumprimento de prazo contratual, entre outros critérios. O consórcio anterior foi notificado e o rompimento aconteceu em junho.





O viaduto ficará no cruzamento da BR-369 com a avenida Jockei Club, com a rodovia sendo elevada e a execução de uma passagem inferior com duas pistas duplas ligadas a duas rotatórias. As novas pistas terão faixas de rolamento de 3,5 metros cada, com acostamentos e faixa de segurança. Já as alças contarão com 6,5 metros de largura. Também serão construídas novas calçadas em concreto, como mostrou reportagem da FOLHA. (Com informações da Agência Estadual de Notícias)