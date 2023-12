Comércio de Londrina começa a atender em horário estendido a partir desta segunda-feira

O final do ano tradicionalmente marca um período de incremento nas vendas no comércio de rua. Para aproveitar o aumento no fluxo de clientes, as lojas de Londrina iniciam, a partir desta segunda-feira (4), o atendimento em horário estendido: das 9h às 22h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 21h, nos sábados.





Na véspera de Natal, um domingo, o atendimento será das 9h às 17h.

O presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona, afirma que o horário estendido é importante para a economia local.





“Dá, para o consumidor, uma folga para fazer suas compras. É um horário mais tranquilo e, com esse calor, à noite fica mais fresco. Tem esse conforto para fazer suas compras”, citando que o comércio espera “o ano todo” pela chegada do Natal, já que é a data que mais impulsiona vendas.

E, não à toa, as expectativas são bastante positivas. Uma sondagem realizada pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) e pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) indica que 81,3% dos consumidores paranaenses pretendem presentear parentes ou amigos neste fim de ano.





Em 2022, esse percentual foi de 78,8%. Com um tíquete médio de R$ 337,96, os gastos devem ser 4,8% maiores este ano.

CASINHA DO PAPAI NOEL





A novidade nesta campanha LondriNatal da Acil é a instalação da Casinha do Papai Noel na Praça Gabriel Martins - antes, o espaço ficava na Praça da Bandeira.





A abertura ocorre na próxima quinta-feira (7), com a chegada do Bom Velhinho em um trio elétrico que sairá às 18h30 da Igreja Batista Monte Sião, na zona norte, e percorrerá vários bairros da cidade.





