Como diferentes religiões celebram a Páscoa? Líderes religiosos explicam

Embora tenha ligação intrínseca com o cristianismo, a Páscoa no Brasil é abertamente celebrada, dando motivo até mesmo para um feriado nacional, a Sexta-Feira Santa. E, embora as tradições em casa estejam muito ligadas a almoços com receitas que incluem bacalhau ou outros pescados mais acessíveis e a troca de chocolates, seja em formato de ovo ou não, para os seguidores de Jesus Cristo, a celebração recorda a Paixão, quando ele dá sua vida pelos pecados do mundo, e a ressurreição, a superação da morte, fato em que se calça toda a fé cristã.

Judaísmo e o êxodo do Egito

No 15º dia de Nisan, no calendário hebraico (que, neste ano, cai nos dias 22 e 23 de abril), os judeus se reúnem com a família e amigos à noite para ler um livro chamado Hagadá, que significa "contar", que contém a ordem de orações, rituais, leituras e canções para a Páscoa.

De acordo com Scheneider, as principais observâncias deste feriado giram em torno de uma cerimônia familiar especial chamada de Seder (ordem, em hebraico), que inclui uma refeição festiva, a proibição de comer chametz (alimentos que contenham fermento) e de se comer a matzá (pão sem fermento).

Apesar de a Páscoa, no Brasil, ser celebrada com base na fé cristã, ela teve origem no judaísmo, que também ajudou a moldar o cristianismo. Presidente da comunidade Brit Bracha Brasil, o rabino Charton Baggio Scheneider diz que a Páscoa (Pesach, em hebraico) é a mais importante festividade judaica da primavera. Nela, os judeus clebram a liberdade e a família, enquanto recordam o êxodo do Egito, há mais de 3.000 anos.

A umbanda e sua ligação com o cristianismo

"Acreditamos nas passagens bíblicas e na ressurreição de Jesus Cristo e comemoramos a Páscoa assim como os católicos. Reunimos em família, trocamos chocolates, igual à tradição. No meu terreiro, no dia da páscoa, não tem nenhuma ritualística específica. Já na Sexta-Feira Santa, a entidade Tia Maria Mineira ''Preta Velha'' vem e incorpora no medium [que sou eu, o pai de santo] para servir para os filhos da casa o peixe, pão e o vinho. É um ritual parecido com o catolicismo'', ensina o pai de santo.

O Pai Luiz Fernando Souto de Camargo, do Centro de Umbanda Congá da Tia Maria, explica que a Umbanda tem uma junção com o espiritismo, candomblé e principalmente com o catolicismo. Assim, como a religião católica celebra a ressurreição de Jesus Cristo, a Umbanda acredita também na doutrina católica.

Islamismo e os costumes locais

Em relação aos costumes comerciais e pagãos relacionados à data, Nasser afirma que os seguidores do islamismo no Brasil acabam seguindo os costumes culturais. ''O domingo de Páscoa é um dia normal para nós. Presenteamos as crianças e amigos com ovos de páscoa, mas, por ser uma questão cultural do Brasil e pelo fato do país ser predominantemente cristão. Mas, religiosamente, em países de maioria muçulmana, não se presenteia com ovos de páscoa e não há comemoração'', finaliza.

Nasser também explica que as sextas-feiras são dias sagrados para os muçulmanos e que, assim, coincide com o dia da Paixão de Cristo. ''Na sexta sagrada, os muçulmanos se encontram nas mesquitas e praticam oração em grupo. As sextas para os muçulmanos são como o domingo santo para os cristãos e, nesta sexta (29), por coincidência com a Sexta Santa dos católicos, houve o dia sagrado na mesquita."

Presidente da Sociedade Islâmica de Londrina e do Norte do Paraná, Nasser Nasser comenta que a comunidade islâmica respeita o feriado cristão da Páscoa, mas, por ser um feriado cristão, ele não é celebrado pelos muçulmanos. ''Nós felicitamos a todos os cristãos pelo significado da Páscoa, mas não comemoramos, porque, para os muçulmanos Jesus Cristo não ressuscitou, ele ressuscitará apenas no dia do juízo final. Jesus é o Messias para o islã, é um profeta de Deus'', diz.

A base da fé dos cristãos protestantes-evangélicos





O presidente do Cpel (Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina) e diretor do Seminário Teológico ISBL, professor Vanderlei Frari, explica que, no universo protestante-evangélico, a Páscoa representa uma data muito importante, que até mesmo supera a do Natal. "Isto porque temos por centrais os eventos aludidos nesta época do ano, a saber, a Paixão e a Ressurreição do Filho de Deus. Tais eventos são inestimáveis para a confissão cristã, no sentido de consolidar a fé da comunidade e transmitir ao mundo as mensagens do perdão dos pecados com base na morte vicária de Cristo e da esperança na vida eterna, através da ressurreição do corpo."





Frari também ensina que, apesar da ênfase na Paixão de Cristo - "evento que revela a fragilidade humana em todas as suas dimensões e, portanto, nos inspira à solidariedade para com aqueles que carregam suas cruzes" -, os evangélicos colocam maior acento na ressurreição. "Na teologia cristã, a ressurreição é compreendida como a solução divina definitiva para a superação das limitações impostas pela presente ordem, bem como, para o enigma do mal no mundo. Cristo é o primogênito (primeiro) de muitos que, pelo mesmo processo de obediência, morte e ressurreição, serão libertos da vida limitada e limitante da condição terrena. Jesus foi o primeiro a experimentar a vida que não pode mais morrer e assim nos revelou aquilo para o qual estamos destinados", diz.





Para celebrar a Páscoa, os templos evangélicos promovem celebrações especiais que se iniciam na Sexta-Feira Santa e culminam no Domingo de Páscoa, mas, nem sempre foi assim, de acordo com Frari. "Num passado não tão distante, as igrejas costumavam celebrar cultos solenes, mais introspectivos, na sexta-feira, após o anoitecer, ou no domingo, antes do alvorecer. Atualmente, há uma gama de atividades, que vão desde cultos memoriais, cantatas, peças teatrais, corais, campanhas evangelísticas etc. Os evangélicos têm demonstrado uma criatividade muito grande nessas datas marcantes" afirma.







Já em relação ao costume de dar ovos de chocolates, nenhuma relação pode ser estabelecida com o cristianismo, do ponto de vista bíblico. Frari explica que a tradição dos ovos decorados remonta a antigas práticas pagãs, por meio das quais a fertilidade era celebrada com a chegada da Primavera. Então, o cristianismo, através de contato com outros povos, se apropriou dos símbolos de renovação que os ovos exprimiam e lhes atribuiu um sentido de renascimento.





Além disso, a prática de dar e receber ovos decorados na Páscoa era bem vista pelos cristãos, pois estimulava a fraternidade entre as pessoas, diz o presidente do Cpel.