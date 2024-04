Londrina tem 1.830 vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira

O Paraná têm 17.854 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador e postos avançados de todo o Estado. A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 4.646 oportunidades, seguida por vendedor de comércio varejista, com 742 vagas, abatedor, com 720, e magarefe, com 635.





Em Londrina, 1.830 vagas estão disponíveis, as funções que lideram as ofertas são alimentador de linha de produção, com 574 vagas, trabalhador da cultura de cana de açúcar, com 100, lagareiro, com 85, e motorista de caminhão, com 63 oportunidades.





A região de Cascavel concentra o maior volume de postos de trabalho disponíveis nesta semana (4.807). São 1.350 vagas para alimentador de linha de produção, 466 para abatedor, 240 para servente de obras e 205 para servente de obras.

A Grande Curitiba aparece em seguida em volume de vagas: 4.354. São 417 oportunidades para vendedor de comércio varejista, 368 para alimentador de linha de produção, 327 para auxiliar de logística e 323 para operador de telemarketing receptivo.





Na Capital, a Agência do Trabalhador Central oferta 72 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em enfermagem, com 11 vagas, supervisor comercial (com curso técnico em vendas), eletricista, nutricionista, designer gráfico, inspetor de qualidade, modelista de roupas, chefe de cozinha, confeiteiro e analista de marketing.

Nas demais regionais do Interior são destaques, Campo Mourão (1.706), Foz do Iguaçu (1.380) e Pato Branco (1.373).





Em Campo Mourão, os destaques são para alimentador de linha de produção (602), magarefe (216), trabalhador da manutenção de edificações (120) e abatedor (103).

Na região de Foz do Iguaçu, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 511 oportunidades, repositor de mercadorias, com 92, operador de caixa, com 67, e abatedor, com 40.





Em Pato Branco, são ofertadas 442 vagas para alimentador de linha de produção, 60 para operador de caixa, 57 para magarefe e 57 para vendedor de comércio varejista.





Em Umuarama, são 936 vagas, com destaque para alimentador de linha de produção (410) e carregador de veículos (30). Em Paranaguá, as vagas ligadas à construção civil estão em alta, com 16 ofertas para servente de obras e 13 para pedreiros.





No Norte Pioneiro, a Agência do Trabalhador de Jacarezinho reúne 64 vagas, com destaque para costureiro na confecção em série (20) e trabalhador de extração florestal (11).