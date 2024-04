Clube das Mães Unidas divulga 21 cursos gratuitos para o mês de maio

O Clube das Mães Unidas está divulgando 21 cursos profissionalizantes e gratuitos para o mês de maio. As inscrições para os cursos podem ser feitas de forma presencial na terça-feira (30) na sede do Clube das Mães Unidas, localizada na rua Roseiral, 77, Vila Ricardo.





No entanto, é preciso ficar de olho no horário das inscrições presenciais, já que cada curso possui um cronograma. Também é possível realizar as inscrições de forma on-line através de um formulário único para cada curso.





Vale ressaltar que o candidato pode selecionar apenas um curso por vez. Para poder se inscrever é necessário ter cadastro único atualizado, ser maior de 16 anos e residir em Londrina.





Quatro cursos se destacam na lista, sendo ofertados pela primeira vez pelo grupo. O curso de “Ajudante de Cozinha” é uma parceria com as lojas da empresa Biggs e abriu 14 vagas, com aulas de quarta e quinta-feira, das 13h30 às 16h30, totalizando oito dias e 24 horas de carga horária.





O curso abre possibilidade de encaminhamento para estágio e possível contratação nas lojas do Biggs.

Já o curso de “Aplicativos básicos em informática: MS Office” é uma parceria com o Senac. São 14 vagas oferecidas e uma carga horária de 15 horas, com cinco aulas ao todo. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.