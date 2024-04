Concurso da Prefeitura de Londrina atrai candidatos de todos os Estados

Mais de 35 mil candidatos realizaram, neste domingo (28), as provas do maior concurso público já realizado pela Prefeitura de Londrina. Eles disputam 277 vagas, distribuídas em 67 cargos em diversas áreas de nível técnico, fundamental, médio e superior.





As provas foram divididas nos turnos da manhã e da tarde, em cerca de 20 locais, entre colégios e universidades. Os inscritos são de 26 estados e do Distrito Federal.



O cargo de técnico de gestão pública atraiu o maior número de candidatos, com mais de 7,8 mil inscrições. Entre as vagas de nível superior, enfermagem teve o maior número de inscritos, com cerca de três mil concorrentes, e os candidatos a uma vaga de motorista de veículos leves somaram 2,8 mil.





Os candidatos que fizeram o concurso para as vagas de nível superior realizaram as provas pela manhã. No Cesa (Centro de Estudos Sociais Aplicados), na UEL (Universidade Estadual de Londrina), foram alocados os concorrentes às vagas de enfermagem. Uma hora antes da abertura dos portões, marcada para as 8 horas, já havia movimento no campus.

A enfermeira Romi Isabel Prestes Rodrigues já atua na área, como servidora pública, em outra prefeitura, mas decidiu tentar uma vaga em Londrina, sua cidade natal.





“O trabalho compensa, o salário é muito bom e gosto do trabalho da prefeitura daqui. Olhei a concorrência, a quantidade de vagas e achei que valia a pena. No outro concurso em que eu passei, eram mais candidatos para menos vagas. Estudei as provas dessa banca e eles não tendem a dificultar”, comentou a candidata, confiante.

A técnica de enfermagem Rafaela Gava Fernandez está na reta final da graduação em enfermagem e decidiu tentar uma vaga na Prefeitura de Londrina. Ela veio de Maringá (Noroeste), onde mora, com o marido e o filho, Murilo, de apenas quatro meses.





Com o bebê em fase de amamentação em livre demanda, Fernandez estava preparada para interromper a prova caso o filho chamasse. “Ele mama de três em três horas, mas como está em amamentação exclusiva, é o horário que ele quiser.







Estudante de enfermagem, Wanessa Rafaela Santos Silva está perto de concluir a faculdade e fez o concurso para “treinar e perder a ansiedade”. “Estou bem tranquila, fazendo a prova mais para conhecer o concurso. Vou fazer um teste.”





