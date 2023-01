Concurso Londrina Iluminação recebe mais de 1600 candidatos

Um total de 1.634 pessoas se inscreveram para participar do concurso público da Londrina Iluminação. As provas, para o preenchimento de quatro vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva, serão promovidas no dia 12 de fevereiro pela Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina). A previsão é que o resultado seja homologado até 31 de março, e os aprovados devem ser convocados ainda no primeiro semestre deste ano.





São oferecidos cargos para advogado (1 vaga, nível superior), arquiteto e urbanista (Cadastro de Reserva, nível superior), contador (Cadastro de Reserva, nível superior), engenheiro eletricista (1 vaga, nível superior), agente administrativo financeiro (2 vagas, nível médio), agente eletricista (Cadastro de Reserva, nível médio), técnico em contabilidade (Cadastro de Reserva, nível técnico) e técnico em eletrotécnica (Cadastro de Reserva, nível técnico).





Para o cargo de advogado, estão inscritas 208 pessoas, contabilizando os candidatos à ampla concorrência, afro-brasileiros e pessoas com deficiência. Também foram divulgados os quantitativos para agente administrativo (929); agente eletricista (79); arquiteto e urbanista (125); contador (65); engenheiro eletricista (134); técnico em contabilidade (30); e técnico em eletrotécnica (64).





Os salários variam de R$ 2.584,85 a R$ 9.164,97, dependendo da função, mais auxílio-alimentação. Com exceção do cargo de advogado, que tem uma carga horária de 20 horas semanais, as demais funções são para 40 horas semanais.





Cabe aos candidatos acompanharem todo o processo seletivo via internet, neste link e no Jornal Oficial do Município de Londrina, buscando atender aos prazos e às condições estipulados no edital.