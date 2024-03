Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira em Londrina

O clima continua estável nesta semana em Londrina e na região. A cidade deve registrar temperaturas altas, que podem chegar aos 36°C a partir de quarta-feira (13). Não há previsão de chuva.





Uma onda de calor se aproxima da região Sul do Brasil, fazendo as temperaturas dispararem. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o fenômeno pode aumentar a temperatura em até 10°C em relação à semana anterior.





Em Londrina, mínima registrada nesta segunda-feira (11) foi de 21°C durante a madrugada, enquanto a máxima prevista pode chegar aos 32°C no período da tarde.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato