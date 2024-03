Prefeitura de Londrina arrecada quase R$ 400 milhões com pagamento do IPTU

Arrecadação com o IPTU chega a 77% em Londrina

A arrecadação de IPTU em Londrina está em alta, com quase R$ 400 milhões já nos cofres da prefeitura. A meta é reduzir a inadimplência para menos de 17% até o final do ano. A adesão ao pagamento à vista com desconto de 15% tem contribuído para o bom volume de arrecadação. No entanto, os contribuintes que deixaram de quitar seus débitos na expectativa de melhores condições de pagamento através do Profis podem acabar pagando mais. Já o IPVA também apresenta crescimento em relação ao ano anterior, com desconto de 6% para pagamento à vista. A arrecadação com ICMS também cresceu, mas há preocupação com as transferências realizadas pela União, que tiveram queda no ano passado.