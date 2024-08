Confira a previsão do tempo para esta terça-feira em Londrina e região

Associação dos Municípios do Paraná completa 60 anos nesta terça-feira

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná), entidade que representa os 399 municípios do estado, completa 60 anos nesta terça-feira (20). Com caráter privado, a AMP é apartidária e filiada à CNM (Confederação Nacional dos Municípios).