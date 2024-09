Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira em Londrina e região

Nesta quinta-feira (19), o clima deve ser de Sol entre nuvens em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). A temperatura pode chegar aos 31°C no período da tarde.





O Sol deve predominar durante todo o dia. Mesmo assim, as temperaturas não devem ficar muito altas e os moradores terão um clima ameno.





Nos próximos dias, uma nova frente fria avança sobre o Paraná, fazendo as temperaturas caírem novamente e trazendo chuvas durante o fim de semana.

A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 16°C pela manhã.